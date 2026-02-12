Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.02.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 128,40 CHF.

Autoneum
127.81 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 128,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'765 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 128,40 CHF. Bei 126,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Autoneum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88 Stück gehandelt.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 25,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 95,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 25,93 Prozent sinken.

Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,47 CHF ausgeschüttet werden.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,06 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

