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11.11.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittwochvormittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Autoneum. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 128,40 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Autoneum-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 128,40 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'166 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Autoneum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 127,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55 Autoneum-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Gewinne von 34,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 19,16 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,20 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,52 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,78 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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