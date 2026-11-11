Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Autoneum-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 126,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 126,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'932 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,12 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 18,14 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Autoneum Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,78 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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