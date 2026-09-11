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11.09.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Verlusten

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 122,80 CHF abwärts.

Autoneum
121.74 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 122,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Autoneum-Aktie ging bis auf 122,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,60 CHF. Zuletzt wechselten 104 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 40,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 15,47 Prozent Luft nach unten.

Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,76 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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