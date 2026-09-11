Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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11.09.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Autoneum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 123,00 CHF nach.
Um 16:28 Uhr fiel die Autoneum-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 123,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'483 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 121,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274 Autoneum-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. 40,33 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 15,61 Prozent Luft nach unten.
Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Autoneum.
In der Autoneum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,76 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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