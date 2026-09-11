Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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11.09.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum gibt am Mittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Autoneum. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 122,60 CHF.
Die Autoneum-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 122,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'519 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Autoneum-Aktie bei 122,00 CHF. Bei 122,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,33 Prozent.
Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF aus.
Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Autoneum Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,76 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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