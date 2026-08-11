Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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11.08.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Autoneum. Zuletzt ging es für die Autoneum-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 125,80 CHF.
Die Autoneum-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 125,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'610 Punkten steht.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,49 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 3,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,92 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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