Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 126,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'571 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie legte bis auf 126,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 125,80 CHF. Von der Autoneum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'264 Stück gehandelt.

Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,01 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,49 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 11,92 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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