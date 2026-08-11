Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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11.08.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Autoneum
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 125,00 CHF nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 125,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'535 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Autoneum-Aktie bei 124,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 235 Autoneum-Aktien.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 38,08 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF. Abschläge von 16,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 3,20 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,92 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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