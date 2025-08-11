Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.08.2025 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag mit Einbussen

Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 148,20 CHF.

Autoneum
147.68 CHF 4.98%
Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 148,20 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'585 Punkten steht. In der Spitze fiel die Autoneum-Aktie bis auf 147,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'672 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2025 markierte das Papier bei 157,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,48 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 95,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 55,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2024 mit 2,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,47 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Autoneum am 04.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 10.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,24 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie klar im Minus: Umsatz im ersten Halbjahr leicht gesunken

Ulrike Reich übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation bei Autoneum - Aktie im Minus

Autoneum-Aktie steigt: Autoneum übernimmt chinesischen Zulieferer Chengdu FAW-Sihuan

Nachrichten zu Autoneum AG

Analysen zu Autoneum AG

