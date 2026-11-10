Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 128,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'142 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Autoneum-Aktie bis auf 131,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'216 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Bei 172,60 CHF markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 34,42 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Mit Abgaben von 19,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,78 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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