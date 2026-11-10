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10.11.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Autoneum. Zuletzt konnte die Aktie von Autoneum zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 128,40 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 128,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'142 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Autoneum-Aktie bis auf 131,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'216 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Bei 172,60 CHF markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 34,42 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Mit Abgaben von 19,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,78 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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