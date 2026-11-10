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10.11.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Dienstagmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Autoneum. Zuletzt ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 129,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,3 Prozent auf 129,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'172 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Autoneum-Aktie bisher bei 131,60 CHF. Bei 130,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 3'350 Autoneum-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 19,78 Prozent wieder erreichen.
Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,52 CHF je Autoneum-Aktie.
Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,78 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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