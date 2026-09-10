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10.09.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Autoneum Aktie News: Autoneum am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Autoneum zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 123,20 CHF.

Autoneum
123.06 CHF 1.32%
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Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 123,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'553 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 123,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 18,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,52 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Autoneum die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,76 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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