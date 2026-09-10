Autoneum Aktie News: Autoneum gibt am Nachmittag ab

Das Papier von Autoneum gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 122,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'435 Punkten liegt. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 122,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 365 Autoneum-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 41,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 3,20 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,76 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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