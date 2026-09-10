Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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10.09.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Donnerstagmittag
Die Aktie von Autoneum zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 123,60 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 123,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'506 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Autoneum-Aktie bis auf 123,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 244 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Bei 172,60 CHF markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 39,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,80 CHF. Dieser Wert wurde am 21.07.2026 erreicht. Abschläge von 16,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF je Aktie ausschütten.
Autoneum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,76 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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