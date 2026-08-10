Autoneum Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Autoneum

Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 127,40 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'537 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Autoneum-Aktie bis auf 127,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 127,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 30 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,48 Prozent hinzugewinnen. Am 21.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 18,52 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,92 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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