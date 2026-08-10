Autoneum Aktie News: Autoneum verliert am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die Autoneum-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 126,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'505 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Autoneum-Aktie bei 124,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 127,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'928 Autoneum-Aktien.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 36,98 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 17,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,49 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Autoneum die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,92 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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