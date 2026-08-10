Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittag in Rot

Das Papier von Autoneum gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 125,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'540 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Autoneum-Aktie bis auf 124,80 CHF ein. Bei 127,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 483 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Bei 172,60 CHF markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF je Aktie ausschütten.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 11,92 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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