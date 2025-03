Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag nahezu unverändert

Die Autoneum-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 130,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 17'144 Punkten steht. In der Spitze gewann die Autoneum-Aktie bis auf 131,60 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Autoneum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 129,00 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'545 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,60 CHF) erklomm das Papier am 03.04.2024. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 21,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,00 CHF am 21.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 25,08 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,22 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 2,50 CHF aus.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2024 9,21 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

