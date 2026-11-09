Autoneum Aktie News: Autoneum tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Die Autoneum-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 126,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'813 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Autoneum-Aktie bis auf 126,60 CHF. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 126,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 126,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23 Autoneum-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. 36,98 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 17,62 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.

Autoneum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,78 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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