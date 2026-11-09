Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von Autoneum konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 128,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'992 Punkten tendiert. Die Autoneum-Aktie legte bis auf 130,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,60 CHF. Zuletzt wechselten 3'841 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,80 CHF. Dieser Wert wurde am 21.07.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 19,28 Prozent sinken.

Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,52 CHF je Autoneum-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,78 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt