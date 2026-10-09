Autoneum Aktie News: Autoneum am Freitagvormittag fester

Das Papier von Autoneum konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 122,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'526 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 122,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 29,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2026 auf bis zu 103,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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