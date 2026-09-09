Autoneum Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Autoneum

Die Autoneum-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 124,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'735 Punkten steht. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 124,00 CHF. Bei 125,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 19,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,80 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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