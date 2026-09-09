Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Autoneum
Die Aktie von Autoneum gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Autoneum-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 124,00 CHF.
Die Autoneum-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 124,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'735 Punkten steht. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 124,00 CHF. Bei 125,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 19,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,80 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert
Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt
SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
12:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum verbilligt sich am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Autoneum (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
21.08.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)