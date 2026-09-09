Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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09.09.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Autoneum. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 123,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 123,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'585 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 122,80 CHF. Bei 125,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 925 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 28,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2026 Kursverluste bis auf 103,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 18,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Autoneum.
Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,80 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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