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09.09.2026 12:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum verbilligt sich am Mittag

Autoneum Aktie News: Autoneum verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Autoneum gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 123,40 CHF ab.

Autoneum
122.62 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

Die Autoneum-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 123,40 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'674 Punkten liegt. Bei 123,40 CHF markierte die Autoneum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 208 Autoneum-Aktien.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 39,87 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2026 Kursverluste bis auf 103,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 18,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,80 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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