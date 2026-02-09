Autoneum Aktie News: Autoneum stabilisiert sich am Mittag

Bei der Autoneum-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 127,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 18'647 Punkten tendiert. Die Autoneum-Aktie zog in der Spitze bis auf 129,00 CHF an. Bei 126,60 CHF markierte die Autoneum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 127,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'019 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 95,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,47 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,05 CHF je Aktie.

