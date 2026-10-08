Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’682 -0.9%  SPI 19’413 -0.7%  Dow 51’133 -0.1%  DAX 24’943 -0.6%  Euro 0.9341 0.1%  EStoxx50 6’156 -0.4%  Gold 4’137 0.6%  Bitcoin 68’793 -0.8%  Dollar 0.8323 -0.1%  Öl 104.5 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Holcim1221405Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Small Caps schwächeln: Warum Micro Caps für Anleger interessant bleiben
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Ryanair-Aktie schwächer: Flugprogramm in Deutschland gekappt
MPS-Aktie tiefer: Monte dei Paschi spürt Gegenwind für Kauf von BPM und Banca Generali
Nach Insolvenz der Gruppe: Varta Consumer Batteries geht eigenständig an den Start
Suche...

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Kursverlusten

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 121,80 CHF.

Autoneum
121.49 CHF -1.52%
Kaufen Verkaufen

Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 121,80 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'360 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 121,80 CHF. Bei 124,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 223 Autoneum-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 41,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 17,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Autoneum AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Autoneum AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Banken – Durchatmen nach der Rallye/Micron / NVIDIA – KI-Euphorie auf Hochtouren
09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
07.10.26 Logo WHS Robotik mit Momentum: Die neue Stock Box für thematisches Investieren
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’239.90 19.45 SQBZ1U
Short 14’522.42 13.88 SGBK2U
Short 15’105.96 8.91 S3CBQU
SMI-Kurs: 13’681.65 08.10.2026 16:20:40
Long 13’118.41 19.45 SJBCVU
Long 12’826.88 13.81 S6DBXU
Long 12’279.62 8.94 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
SMI schliesst nach volatilem Verlauf etwas höher -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.