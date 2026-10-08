Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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08.10.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 121,80 CHF.
Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 121,80 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'360 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 121,80 CHF. Bei 124,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 223 Autoneum-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 41,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 17,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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