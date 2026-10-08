Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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08.10.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittag schwächer
Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 3,9 Prozent auf 119,80 CHF ab.
Der Autoneum-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 119,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'381 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Autoneum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,80 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 124,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'037 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 13,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 3,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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