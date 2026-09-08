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08.09.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Autoneum

Autoneum Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Autoneum

Die Aktie von Autoneum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 125,40 CHF ab.

Autoneum
124.74 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 125,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'911 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Autoneum-Aktie bis auf 125,40 CHF. Bei 126,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 49 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 10,80 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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