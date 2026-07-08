Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.07.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Autoneum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 114,20 CHF nach.
Die Autoneum-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 114,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'046 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 112,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 116,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'963 Autoneum-Aktien.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Autoneum-Aktie somit 33,84 Prozent niedriger. Bei 106,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 7,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,47 CHF je Autoneum-Aktie.
Am 29.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Autoneum.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,71 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude
Autoneum-Aktie dennoch schwächer: Profitabilität gesteigert und Dividende erhöht
Autoneum-Aktie tiefer: Unternehmen 2025 mit Umsatzrückgang - Gewinn-Ziele erfüllt
Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?
Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
16:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
12:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.07.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
26.06.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autoneum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.06.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWaffenstillstand vorbei: SMI schwächer -- DAX rutscht deutlich ab -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex zeigen sich mit kräftigen Verlusten. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.