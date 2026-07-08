Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Autoneum-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 114,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'046 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 112,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 116,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'963 Autoneum-Aktien.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Autoneum-Aktie somit 33,84 Prozent niedriger. Bei 106,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 7,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,47 CHF je Autoneum-Aktie.

Am 29.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Autoneum.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,71 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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