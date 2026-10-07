Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Vormittag zu

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 125,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 125,60 CHF. Bei 125,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 221 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 27,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2026 auf bis zu 103,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 21,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Autoneum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,52 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,77 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude