Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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07.10.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum stabilisiert sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Autoneum zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 124,80 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die Autoneum-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 124,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'504 Punkten notiert. Der Kurs der Autoneum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,80 CHF zu. Zwischenzeitlich weitete die Autoneum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,20 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'027 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.
Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Autoneum am 07.10.2026
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