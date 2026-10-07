Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Mittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 125,60 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 125,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'517 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Autoneum-Aktie legte bis auf 126,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 125,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 5'518 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 37,42 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 CHF am 21.07.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert
Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt
SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
16:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum stabilisiert sich am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autoneum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI auf Richtungssuche -- DAX sackt ab -- Herbe Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.