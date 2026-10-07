Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Mittag zu

Um 12:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 125,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'517 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Autoneum-Aktie legte bis auf 126,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 125,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 5'518 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 37,42 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 CHF am 21.07.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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