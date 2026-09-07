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07.09.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Autoneum Aktie News: Autoneum kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Autoneum zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Autoneum-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 128,20 CHF.

Autoneum
126.30 CHF -0.64%
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Die Autoneum-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 128,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'006 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 128,20 CHF. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,20 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 128,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 8 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 34,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Mit Abgaben von 19,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,80 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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