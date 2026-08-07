Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
Suche...
Plus500 Depot

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag Verlust reich

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Autoneum. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 127,40 CHF.

Autoneum
126.45 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 127,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'502 Punkten realisiert. Der Kurs der Autoneum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,40 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,20 CHF. Zuletzt wechselten 121 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 26,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 18,52 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Autoneum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,47 CHF.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,86 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Autoneum AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten