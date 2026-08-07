Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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07.08.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Autoneum. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 127,40 CHF.
Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 127,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'502 Punkten realisiert. Der Kurs der Autoneum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,40 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,20 CHF. Zuletzt wechselten 121 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 26,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 18,52 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Autoneum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,47 CHF.
Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,86 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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