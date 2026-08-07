Autoneum Aktie News: Autoneum gibt am Nachmittag ab

Um 16:28 Uhr fiel die Autoneum-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 126,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'560 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Autoneum-Aktie bis auf 126,20 CHF. Bei 129,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 993 Autoneum-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 22,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,47 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 11,86 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude