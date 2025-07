Autoneum Aktie News: Autoneum gibt am Montagnachmittag ab

Die Autoneum-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 139,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'613 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Autoneum-Aktie bis auf 138,60 CHF. Bei 139,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'526 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 147,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,30 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 46,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,23 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 2,80 CHF aus.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 30.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 9,60 CHF in den Büchern stehen haben wird.

