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07.04.2026 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Autoneum Aktie News: Autoneum am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Autoneum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 115,20 CHF.

Autoneum
114.70 CHF -0.98%
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Die Autoneum-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 115,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 17'934 Punkten steht. Bei 115,00 CHF markierte die Autoneum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,40 CHF. Zuletzt wechselten 2'060 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,83 Prozent. Bei 95,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,43 CHF je Autoneum-Aktie.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 29.07.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 29.07.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,77 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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