Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Um 04:28 Uhr rutschte die Autoneum-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 114,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 14'138 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Autoneum-Aktie ging bis auf 114,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 117,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'821 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 20.01.2023 terminiert. Schätzungsweise am 28.02.2024 dürfte Autoneum die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch