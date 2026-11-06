Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag im Aufwind

Die Autoneum-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 127,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'757 Punkten steht. Bei 127,40 CHF erreichte die Autoneum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 126,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 127 Autoneum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2026 Kursverluste bis auf 103,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 22,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF aus.

Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,78 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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