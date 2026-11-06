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06.11.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Autoneum. Zuletzt fiel die Autoneum-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 125,60 CHF ab.
Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 125,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'742 Punkten steht. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 124,00 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'043 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 37,42 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 103,80 CHF fiel das Papier am 21.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 17,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,78 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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