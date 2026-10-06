Autoneum Aktie News: Autoneum präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 122,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'617 Punkten tendiert. Die Autoneum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 122,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10 Autoneum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 17,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Autoneum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,52 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Autoneum Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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