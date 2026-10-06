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06.10.2026 12:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum gewinnt am Dienstagmittag

Autoneum Aktie News: Autoneum gewinnt am Dienstagmittag

Die Aktie von Autoneum zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Autoneum-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 124,20 CHF nach oben.

Autoneum
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Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 124,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 125,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'465 Autoneum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 16,43 Prozent wieder erreichen.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Autoneum Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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