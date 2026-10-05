Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 123,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'466 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 124,00 CHF. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,20 CHF nach. Bei 122,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 1'091 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 15,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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