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05.10.2026 12:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittag fester

Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Autoneum. Das Papier von Autoneum legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 123,60 CHF.

Autoneum
122.86 CHF 0.91%
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Um 12:28 Uhr stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 123,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'483 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 123,60 CHF. Bei 122,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 753 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,64 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 16,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,52 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Autoneum die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 10,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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