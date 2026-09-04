Autoneum Aktie News: Autoneum am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr wies die Autoneum-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 127,20 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Autoneum-Aktie bisher bei 127,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 125,80 CHF. Von der Autoneum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,69 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 18,40 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 10,80 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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