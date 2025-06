Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittwochmittag gesucht

Das Papier von Autoneum konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 142,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'963 Punkten steht. In der Spitze gewann die Autoneum-Aktie bis auf 143,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 516 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 147,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,94 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,10 CHF. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 33,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,61 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 2,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.07.2026 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,35 CHF je Aktie aus.

