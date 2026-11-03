Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Einbussen

Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 127,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'882 Punkten steht. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 126,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,20 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 1'255 Aktien.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 26,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,65 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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