|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Autoneum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 127,60 CHF.
Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 127,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'882 Punkten steht. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 126,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,20 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 1'255 Aktien.
Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 26,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,65 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant
Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert
Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Dienstagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich fester (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant (AWP)
|
02.11.26
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SIX-Handel SPI sackt ab (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autoneum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Autoneum am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI setzt Rekordlauf fort -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien ist die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.