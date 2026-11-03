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03.11.2026 12:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 127,60 CHF.

Autoneum
126.50 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Autoneum-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 127,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Autoneum-Aktie ging bis auf 126,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 129,20 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 910 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Autoneum am 03.11.2026

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