Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Um 12:28 Uhr fiel die Autoneum-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 127,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Autoneum-Aktie ging bis auf 126,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 129,20 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 910 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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