Autoneum Aktie News: Autoneum schiebt sich am Mittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,2 Prozent auf 103,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 13'903 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Autoneum-Aktie bis auf 103,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'301 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 148,57 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,24 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,31 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 20,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 13.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 05.03.2025.

